Konya'da seçmen sayısı arttı

Konya'da seçmen sayısı bir önceki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine göre 119 bin 983 artarak 1 milyon 521 bin 399 oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle yapılacak 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Konya'da seçmen sayısı bir önceki seçime oranla 119 bin 983 artarak 1 milyon 521 bin 399'a yükseldi.

Konya'da kurulacak sandık sayısı ise azaldı. Konya'da 2014'teki yerel seçimlerde 5 bin 108 sandık kurulurken, bu seçimlerde 5 bin 36 sandıkta oy kullanılacak.

- Selçuklu'da yaklaşık 430 bin kişi oy kullanacak

31 ilçeye sahip Konya'da, Selçuklu 429 bin 791 sayısı ile en fazla seçmenin yer aldığı ilçe olarak kayıtlara geçti.

Selçuklu'dan sonra 230 bin 573 seçmenle Meram ikinci, 210 bin 973 seçmenle Karatay üçüncü, 103 bin 614 seçmenle Ereğli dördüncü ve 69 bin 500 seçmenle Akşehir beşinci sırada yer aldı.