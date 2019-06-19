Konya'da selde mahsur kalan 8 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Mehmet IŞIK/KONYA (DHA) - KONYA'nın Meram ilçesi Çomaklar Mahallesi'nde, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle farklı yerlerde mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İki ayrı bölgede taşkın nedeniyle 97 koyun ölürken, yıkılma tehlikesi olan evdekiler tahliye edildi.

Meram ilçesindeki Çomaklar Mahallesi'nde sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan çoban Mustafa Süslü ve eşi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, 17 koyunu öldü.

Sel suları nedeniyle oluşan taşkında mahallede buluna bir başka kişiye ait ağılda ise 80 koyun öldü. Yıkılma tehlikesi olan evde oturan engelli 2 kişi ise tahliye edildi. Bölgede çalışma yürüten AFAD ekipleri ise 2’si hasta 4 kişiyi kurtardı.

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