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Konya'da şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Kulu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan konteynerdeki kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan boş arazideki konteynerde bulunan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde, etkili olan yağmur ve rüzgardan korunmak isteyen Recep Erdoğan (53), kendisine ait arazideki konteynere girdi.

Bu sırada etkisini artıran rüzgarın savurduğu konteyner, takla atarak yuvarlandı. Konteyner içindeki Erdoğan, yaralandı.

Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Erdoğan, buradaki ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Öte yandan aynı mahallede Kemal Aksoy ve Ramazan Tetik'e ait iki evin çatısına da yıldırım düştü. Evlerde maddi hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kulu rüzgar yağmur Yaraşlı Mahallesi Yıldırım

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