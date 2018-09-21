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Konya'da silah operasyonu: 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Ömer B., kurusıkıdan çevirdiği 10 tabancayı satmak için  Mehmet K.

Konya'da silah operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Ömer B., kurusıkıdan çevirdiği 10 tabancayı satmak için Mehmet K. ve A.K. ile buluştuğu sırada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ömer B. ve Mehmet K. tutuklandı, A.K. serbest bırakıldı.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yolla silah satışı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine silah üretimi yapılan Üzümlü Mahallesi'nde çalışma başlatan jandarma, Ömer B.'nin kurusıkıdan çevirdiği 10 tabancayı satacağını saptadı. Ardından Ömer B.'yi takibe aldı. Dün elinde poşetle ormanlık alana gelen Ömer B., Mehmet K. ve A.K. ile buluştuğu sırada jandarma operasyon düzenledi. Ömer B., Mehmet K. ve A.K., gözaltına alındı. Ömer B.'nin elindeki poşette de 10 tabanca ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer B. ve Mehmet K. tutuklandı, A.K. ise serbest bırakıldı.

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Konya'da silah operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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