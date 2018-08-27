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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 23:28 | Son Güncelleme

KONYA’nın Ereğli ilçesinde, aralarında husumet bulunan Hüseyin U.

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA’nın Ereğli ilçesinde, aralarında husumet bulunan Hüseyin U. ile Mustafa Yıldırım, tarlada karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin U., Mustafa Yıldırım’ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Araya girmeye çalışan Hüseyin U.'nun babası Ferhat U. ise oğlunu omzundan yaraladı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Ereğli ilçesi, Taşbudak Mahallesi Damlıharman mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin U. ile Mustafa Yıldırım, Hüseyin U.’nun tarlasında karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Hüseyin U., yanında taşıdığı av tüfeğiyle Mustafa Yıldırım’a ateş ederek göğsünden ağır yaraladı. İkinci kez ateş etmeye hazırlanan Hüseyin U.'nun elindeki tüfeği almaya çalışan baba Ferhat U. ise oğlunu omzundan hafif şekilde yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra çalışma başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin U.'yu gözaltına aldı. Hafif yaralanan Hüseyin U., tedavisinin ardından taburcu edilerek ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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