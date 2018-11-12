Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde komşu iki iş yeri sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi'nde iş yeri bulunan Yakup A. ile komşu iş yeri sahibi Bekir Öztürk, oğulları Mesut ve Enes Öztürk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakup A, tabancayla baba ve iki oğluna ateş açtı. Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mesut ve Enes Öztürk, Güneysınır Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
Bekir Öztürk'ün cesedi, incelemeden sonra morga kaldırıldı, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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