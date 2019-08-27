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Konya'da silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesindeki silahlı kavgada 1'i uzman onbaşı 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesindeki silahlı kavgada 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'nde Öğretmen Abdurrahim Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma yaşandı.

Park halindeki otomobil içerisinde bulunan uzman onbaşı Erhan Yucael (24) ve Yusuf İsikli (23) tartışma büyüyünce araçtan indi.

Şehir dışından geldiği ileri sürülen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişilik grubun içerisinde olan birinin silahla ateş etmesiyle Yucael ve İsikli ile olay sırasında bir iş yerinin güvenlik kamerasını tamir eden Fatih Öksüz (39) yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan Yucael ve İsikli müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Ankara'da görev yapan Yucael'in yıllık iznini kullanmak için memleketi Ereğli'ye geldiği öğrenildi.

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