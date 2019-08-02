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Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

Çumra ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Çumra ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesi Okçu Mahallesi'nde M.S. (27) ve E Ç. (25) isimli şahıslar otomobilleriyle, ilçe merkezi istikametinde motosikletiyle seyreden M.Ç'nin (44) yolunu kesti.

Bir hafta önce meydana gelen kavgayla ilgili husumetli oldukları iddia edilen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Motosikletinden inen M.Ç. belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile M S. ve E.Ç'yi yaraladı. Yaralılar Konya'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Konya'da silahlı kavga

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