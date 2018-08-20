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Konya'da silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:06 | Son Güncelleme

Konya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan çarşı meydanında, Uğur Ü. ve Mustafa Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Mustafa Ç. olay yerinden ayrılarak kardeşi Hasan Ç. ile geri geldi. Uğur Ü. ve çevredekilere satırla saldıran kardeşlere, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Mustafa Ç. bir süre sonra satırı elinden bırakarak tabancayla ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermilerle Uğur Ü. ve yanına gelen yakınları Servet Ü. ile 13 yaşında bir çocuk yaralandı.

Üç kişiyi yaralayan saldırgan, kardeşi Hasan Ç'yi de yanına alarak araçla olay yerinden kaçtı.

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliler için arama çalışması başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı kavga

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