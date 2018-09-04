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Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 02:54 | Son Güncelleme

Karatay ilçesinde evlerine giren maskeli bir kişi tarafından vurulan karı-koca öldü, pencereden atlayan kızları yaralandı

Konya'da maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan karı-koca hayatını kaybetti, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Metin Büyükşen'in (55) evine, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi girdi.

Saldırgan av tüfeğiyle Metin Büyükşen'i başından, eşi Necla Büyükşen'i (54) ise göğsünden vurdu.

Metin ve Necla Büyükşen olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında evde bulunan çiftin kızı Büşra Büyükşen (20) ise pencereden atlayarak yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Konya Numune Hastanesine kaldırılan Büşra Büyükşen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası cesetler otopsi için morga kaldırıdı.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
av tüfeği Konya maskeli silahlı saldırı

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