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Konya’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda biri uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Olay, saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 90252 Sokak’ta meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda biri uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 90252 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açılması sonucu Uzman Onbaşı Erhan Yucael (24), Yusuf Işıklı (23), Fatih Öksüz (39) yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren zanlı ise siyah renkli bir otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralılardan, Uzman Onbaşı Erhan Yucael ile Yusuf Işıklı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan otomobilin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçan otomobil Karaman’da yakalandı
Olay yerinde plakası 70 AAH 168 olarak tespit edilen otomobilin yakalanması için Karaman polisi de alarma geçti. Karaman’a gelen otomobil Fatih Mahallesi’nde içerisinde 1’i kadın 4 kişiyle yakalandı. Araçtaki şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan, olayın meydana geldiği sırada sokakta yaşananlar karmaşa da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin iki aracın arasına yere düşmesi ve vatandaşların etrafa bakması yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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