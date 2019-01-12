Konya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Konya'da bir mahallede düzenlenen silahlı saldırılarda 2 kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokağı'nda yürüyen Tamer Özkan'a (19), plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli minibüsten tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan Özkan, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Özkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra aynı mahalledeki Dikiciler Sokağı'nda yürüyen Oktay Toraman'a (33) da aynı renk ve marka minibüstekiler tarafından ateş edildi.

Hastaneye kaldırılan Toraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerlerinde inceleme yapan polisin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

