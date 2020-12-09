HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da sis kazaya neden oldu: 10 yaralı

Konya’da sis kazaya neden oldu: 10 yaralı

09.12.2020 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Karapınar ilçesinde, askeri personel taşıyan midibüs ile tırın çarpışmasına sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.Kaza, Karapınar ilçesi Konya Adana Karayolunun 5.

Konya’nın Karapınar ilçesinde, askeri personel taşıyan midibüs ile tırın çarpışmasına sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar ilçesi Konya Adana Karayolunun 5. kilometresinde bulunan Hotamış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C.E.’nin kullandığı 42 CIJ 84 plakalı Otokar marka askeri personel taşıyan midibüs aynı istikamette seyreden O.D. yönetimindeki 15 PS 090 plakalı Scania markalı tırla çarpıştı. Kazada midibüstekiler ile her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak?Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak?
4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler
1/

En Çok Okunan Haberler

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

ABD ordusunda tecavüz depremi: 14 komutan görevden alındı

ABD ordusunda tecavüz depremi: 14 komutan görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Genç kadın dehşeti yaşadı! Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Gönüllülerde uygulama devam ediyor: Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısıyla ilgili 10 gün detayı

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir

Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak?

Konya'da feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

Feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! (Kaç kişi, ne zaman aşı olacak?)

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Koronavirüsü yenen Hayrettin Güngör: Öyle bir öksürüyorsunuz ki, dayak yemiş gibi

Yaşadığı dehşeti böyle anlattı! 'Dayak yemiş gibi...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.