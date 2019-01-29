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Konya'da sisli yolda 10 araç birbirine girdi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:31 | Son Güncelleme

KONYA'da, özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda, yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda, yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Ankara yolunda bulunan özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda meydana geldi. Sisin etkili olduğu yolda, aralarında kamyonların da olduğu 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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