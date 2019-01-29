Konya'da sisli yolda 10 araç birbirine girdi: 1 ölü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda, yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Ankara yolunda bulunan özel organize sanayi sitesi önündeki duble yolda meydana geldi. Sisin etkili olduğu yolda, aralarında kamyonların da olduğu 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Duyan oraya koştu! 100 metre kuyruk oluştu: Akın ettiler
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum