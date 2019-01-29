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Konya'da, sisli yolda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:10 | Son Güncelleme

KONYA'da, Ankara yolunun birbirine yakın 3 noktasında, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 araç, birbirine girdi.

Konya'da, sisli yolda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Ankara yolunun birbirine yakın 3 noktasında, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
Kaza, 10.00 sıralarında, Konya- Ankara yolu organize sanayi bölgesi yakınında meydana geldi. Yolun birbirine yakın 3 noktasında, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada, 42 CCR 51 plakalı pancar yüklü kamyonda sıkışan sürücü Necmi Satılmış (59), yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazadan bir süre sonra ise sis etkisini yitirdi.

​FOTOĞRAFLI

Konya'da, sisli yolda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı (2) - YenidenKonya'da, sisli yolda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı (2) - YenidenKonya'da, sisli yolda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı (2) - YenidenKonya'da, sisli yolda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

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