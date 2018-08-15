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Konya'da sivil toplum kuruluşlarından birlik çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:10 | Son Güncelleme

Konya STK Platformu Başkanı Muhsin Görülügil: "Milletimiz her zaman olduğu gibi devletimizin yanında durarak oyunları bozma iradesine sahiptir. Türkiye'nin gücü ve dayanıklılığı yerindedir. Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacaktır"

Konya STK Platformu Başkanı Muhsin Görülügil, son dönemde Türkiye ekonomisinin hedef alınmasına ilişkin, "Milletimiz her zaman olduğu gibi devletimizin yanında durarak oyunları bozma iradesine sahiptir. Türkiye'nin gücü ve dayanıklılığı yerindedir. Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacaktır." dedi.

Görgülügil, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 16 yılda başta sağlık hizmetleri, sosyal politikalar, ulaşım ve altyapı yatırımları olmak üzere pek çok alanda önemli bir büyüme gösterdiğini kaydetti.

Bu istikrar döneminin en sağlam dayanağının güçlü ekonomi politikaları olduğuna değinen Görgülügil, bu süreçte terör olayları, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin, ekonomiye etkisinin sağlam irade karşısında sınırlı kaldığının altını çizdi.

Görgülügil, Türkiye'nin özgüvenli duruşunun, vatandaşlara ve tüm dünya mazlumlarına umut ile güven telkin ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün döviz kurları üzerinden ülkemize ağır bir ekonomik saldırı başlatılmıştır. Türkiye'nin milli ve yerli politikaları uygulamasını istemeyen karanlık güç odakları, ellerindeki tüm imkanları seferber ederek Türkiye ekonomisine saldırmakta ve hain emellerini Türkiye'ye dayatmaktadırlar. Milletimiz her zaman olduğu gibi devletimizin yanında durarak, oyunları bozma iradesine sahiptir. Türkiye'nin gücü ve dayanıklılığı yerindedir. Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacaktır. Rehavete düşmeden karamsarlığa kapılmadan devletimizin yanında olmaya devam etmeliyiz. Halkımızı oyunun farkında olarak birlik ve beraberliğimiz için uyanık olmaya davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Konya STK Muhsin Görgülügil

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