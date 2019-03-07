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Konya'da 'Şivlilik' coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 01:32 | Son Güncelleme

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik' coşkusu yaşandı.

Konya'da 'Şivlilik' coşkusu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik' coşkusu yaşandı. Hava karardıktan sonra çocuklar dilek tutup kağıttan yapılmış fenerleri havaya uçururken, ateş yakıp üstünden atlayarak üç ayların gelişini kutladı. 'Şivlilik' geleneği gereği bugün sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp, çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.
Konya'ya yöresine özel 'Şivlilik Günü', üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili öncesi gerçekleşiyor. Üç aylarının gelişinin kutlanması için düzenlenen gelenek gereği, bugün hava karardıktan sonra düzenlenen 'Fener alayında' çocuklar kağıttan yapılmış fenerleri havaya uçurdu, sokak aralarında ise lastikleri ateşe verip, üstünden atlayarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar, gelenek gereği sabah erken saatlerde ev ve iş yerlerini kapı kapı dolaşıp çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

​FOTOĞRAFLI

Konya'da 'Şivlilik' coşkusuKonya'da 'Şivlilik' coşkusuKonya'da 'Şivlilik' coşkusuKonya'da 'Şivlilik' coşkusu

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