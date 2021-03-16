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Konya’da şizofren hastası şahıs kız kardeşini öldürdü

16.03.2021 20:53 | Son Güncelleme:
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Konya’da şizofren hastası olduğu belirtilen bir kişi, kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi.

Konya’da şizofren hastası olduğu belirtilen bir kişi, kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofren hastası S.B, anne ve babasının evde olmadığı sırada 15 yaşındaki kız kardeşi Yağmur B.’yi boğazından bıçakladı ve evden çıktı. Eve gelen aile ise kapı açılmayınca polisten yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri eve giderken, kapı çilingir vasıtasıyla açıldı. İçeriye giren sağlık görevlileri Yağmur Bali’ye müdahale etti ancak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi S.B. bir süre sonra suç aleti bıçakla birlikte eve gelerek suçunu itiraf etti. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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