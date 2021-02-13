Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında ruhsatsız gazinolara baskın

Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında ruhsatsız ve mühürlü olmasına rağmen faaliyetlerine devam eden 3 gazinoya baskın düzenleyen polis, 65 kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağına ihlalden idari para cezası uyguladı. 18 çalışına tutanak tutulurken, iş yeri sorumlusu 3 kişi de mühür bozmadan dolayı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan ve Musalla Bağları mahallelerinde ruhsatsız ve daha önce mühürlenmiş gazinoların faaliyetlerine devam ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Saat 23.00 sıralarında Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokakta bulunan eğlence mekanını denetleyen polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına rağmen mekanda alkol sunumu olduğu, kadınların çalıştırıldığı, müzik yayını olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti. Eğlence mekanında bulunan 43 şahsa sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağına ihlalden idari para cezası uygulandı. İş yerinde çalışan 18 kişi hakkında ve iş yerinde yasak olmasına rağmen sigara içilmesi ve içtirilmesi nedeniyle tutanak tutuldu.

Saat 03.00 sıralarında Horozluhan Mahallesi Paşa Sokak’ta bulunan gazinoyu denetleyen polis ekipleri, eğlence mekanında alkol sunumu olduğu, sosyal mesafeye uyulmadığını tespit etti. 18 kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkmak yasağına ihlalden idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri son olarak saat 04.30 sıralarında da Horozluhan Mahallesi Pehlivanköy Sokak’ta başka bir gazinoyu denetledi. Yapılan incelemelerde 4 kişinin içeride alkol içtiğini tespit eden polis, bu şahıslara sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağına ihlalden idari para cezası uyguladı.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin ardından iş yerleri tekrar mühürlendi. İş yeri sorumluları 3 kişi ise, mühür bozmadan (mühür fekki) dolayı gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi.

