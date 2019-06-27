Konya'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düştüğü sulama kanalındaki ağaca takılan yaralı inek, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekdemir Mahallesi'ndeki sulama kanalına bir ineğin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı olduğu ve takıldığı bir ağacın kenarında hareketsiz kaldığı görülen ineğin boynuzuna bir ip bağlanarak, yukarıya doğru çekilmek istendi. Ancak, uzun çabalara rağmen yerinden hareket ettirilemeyen inek, bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Bunun üzerine Beyşehir Belediyesinden bir iş makinesi talebinde bulunuldu. Bölgeye gelen iş makinesinin kepçesine bağlanan halatın bir ucu da ineğin boynuzuna geçirildi. Daha sonra havaya kaldırılarak, yukarı doğru çekilen inek, 1 saat süren çalışma sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.

Hayvan sahibi Hüseyin Baş, ineğinin kurtarılmasından dolayı yaşadığı sevinci dile getirdi.

