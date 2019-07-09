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Konya'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Konya'da şüpheli ölüm

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda, arkadaşının evinde rahatsızlanan Şaban Kibar (31), temiz hava almak için dışarı çıkmak istedi.

Kibar'ın apartman merdivenlerinde bilincini kaybederek yere yığılması üzerine, arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Kibar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kibar'ın cenazesi, otopsi için Numune Hastanesine morguna kaldırıldı.

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