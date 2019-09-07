HABER

Konya'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 22:07 | Son Güncelleme

Konya'da şüpheli ölüm

Konya'nın Taşkent ilçesinde bir kişi, baraj inşaatı yakınındaki havuzda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'nde yapımı süren baraj inşaatı yakınında, içi su dolu, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki havuzda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde, cesedin Hasan Hüseyin Oğuz'a (44) ait olduğu tespit edildi.

Oğuz'un cesedi otopsi için Taşkent Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
Balkonda tartıştılar; Kadın düştü, eşi peşinden atladı Balkonda tartıştılar; Kadın düştü, eşi peşinden atladı 
Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli olduSayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şüpheli ölüm Taşkent

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

12 Dev Adam pes etmedi

12 Dev Adam pes etmedi

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken 20 daireli apartman tahliye edildi

20 daireli apartman tahliye edildi! 'Kıyamet gibi geldi'

7 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

100 araçlık konvoy Mardin'den böyle görüntülendi

Dikkat, geliyor! Saat verildi, Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Dikkat, geliyor! Saat verildi, o bölgeler uyarıldı

Genelkurmay Başkanı Güler'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı

Türkiye'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.