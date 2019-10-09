Konya'da şüpheli ölüm

İstanbul'dan memleketi Konya'nın Hüyük ilçesine tatil için gelen bir kişi, kaldığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Burunsuz Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde kalan Osman Açıkbaş'tan (37) birkaç gündür haber alamayan arkadaşları, Açıkbaş'ın ikametgahına geldi.

Açıkbaş'ın yatağında hareketsiz yatması üzerine, arkadaşları jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Açıkbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Açıkbaş'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Öte yandan Açıkbaş'ın bekar olduğu, İstanbul'da bir halde çalıştığı ve 3-4 aydır tatil için geldiği memleketi Hüyük'te kaldığı öğrenildi.

