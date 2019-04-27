HABER

Konya'da Suriyeli gencin bıçaklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 22:54 | Son Güncelleme

Olaydan 6 gün sonra yakalanan şüpheli tutuklandı

Konya'da Suriyeli gencin vücudunun 12 farklı yerinden bıçakla yaralanıp yol kenarına atılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesi'nde Abdülbani el Hüseyin'in (28) bıçakla yaralanmış halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, araştırmaları sonrası şüphelinin Yasin El H. (20) olduğunu belirledi. Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yasin El H, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hüseyin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Abdülbani el Hüseyin, 21 Nisan'da, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesi'nde yol kenarında yaralı halde bulunmuştu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin'in vücudunun 12 farklı yerinde bıçak izi tespit edilmişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Doktordan acı haber! Doktordan acı haber!
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğizEsenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklama Konya şüpheli yaralı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlk kez bu kadar net! 'Beni kullandılar'

İlk kez bu kadar net! 'Beni kullandılar'

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu

Doktordan acı haber!

Kars'ta sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.