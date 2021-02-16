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Konya’da tanker devrildi, sürücü yaralandı

16.02.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesi Kesmez mevkiinde meydana geldi.

Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesi Kesmez mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 42 AHB 833 plakalı nebati yağ yüklü tanker karayolundaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı tanker sürücüsü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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