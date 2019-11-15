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Konya'da 'tarihi eser' kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:30 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, dinlenme tesislerinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Konya'da 'tarihi eser' kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, dinlenme tesislerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan parça ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.S.A. (52), E.D. (31), E.G. (31) ve F.Y.'yi (28) takibe aldı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri ilçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada 16 gümüş ve bronz sikke, 3 küpe, 3 ok ucu, 2 kemer tokası, 2 ayna plakası, bronz bilezik, boncuk, zincir, 4 tarihi obje olmak üzere toplam 33 tarihi eser niteliği olan parça ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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