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Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Hadim ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 243 sikke ile 59 objeyi satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı

Konya'nın Hadim ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dülger Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş'nin, sikke ve tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, A.Ş'nin evinde yaptığı aramada, 243 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu tahmin edilen heykel, figür, broş gibi çeşitli eşyalardan oluşan 59 obje ele geçirdi.

A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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gözaltı Konya tarihi eser

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