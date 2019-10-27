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Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya'nın Kulu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmaları doğrultusunda Kulu ilçesi Kırkkuyu Mahallesi'nde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelilerin Yeni ve Karşıyaka mahallelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, Roma dönemine ait 68 sikke, 113 obje, 3 dedektör, bir ibrik ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler S.Y. ve T.Ç. gözaltına alındı.

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