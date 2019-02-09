Konya’da tarım aleti çalan 3 şüpheli yakalandı

Konya’nın Kulu ilçesinde tarım aleti çalan 3 hırsızlık şüphelisi Cihanbeyli ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi’nde Ali Y.’nin evinin bahçesinde bulunan tarım aletleri çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin T.A., T.P. ve B.C. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri takibe aldıkları 3 zanlıyı Cihanbeyli ilçesinde yakaladı. Jandarmadaki ifadelerinde şüpheliler tarım aletlerini çaldıklarını ve daha sonra sattıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.A. ve B.C. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çalınan tarım aletlerinin ise satın alan kişiden alınarak mal sahibi Ali Y.’ye teslim edildiği öğrenildi.

