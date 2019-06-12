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Konya’da Tarla Günü etkinliğinde buğday çeşitleri tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:11 | Son Güncelleme

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tohumculuk sektörü ve tarım paydaşlarını Tarla Günü’nde buluşturdu.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tohumculuk sektörü ve tarım paydaşlarını Tarla Günü’nde buluşturdu. Tarla Günü’nde, yeni geliştirilen kuraklığa dayanıklı sadece bununla kalmayan kuru alanda ekilen, Nisan, Mayıs’ta yağış olduğundaki gibi verimli olan buğdaylar tanıtıldı.
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından, yüksek verimli ve kaliteli yeni buğday çeşitleri ve ülke için önemli gen kaynakları olan yerel buğdaylar Tarla Günü ile tohumculuk sektörü ve tarım paydaşlarına tanıtıldı.
Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Bize düşen bu görev bu çeşitliliğin insanlığın faydasına olan bir forma dönüştürmektir. Bu da ancak AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla olmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) vesilesiyle biz bunlara her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Bakanlığımızın Türkiye’nin en büyük AR-GE organizasyonuna sahip olduğunu belirtmek isterim. Bugün bakanlığımız Türkiye’nin 45 vilayetinde bulunan TAGEM ve ona bağlı 48 araştırma enstitüsüyle bugünkü çalışmaları yapmaktayız. TAGEM’E bağlı AR-GE merkezlerimizin bazıları Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Bugün ise Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen kuraklığa dayanıklı, suyu etkin kullanan, yüksek verimli ve kaliteli buğday çeşitlerimizin tanıtılması amacıyla buradayız" dedi.
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir ise dünyadaki ciddi nüfus artışıyla birlikte gıda güvenliğinin tehlikeye girdiğini ifade etti. İklim değişikliğinin kendilerini çalışma yapmaya zorladığını dile getiren Özdemir, “İklim değişikliğine dayanıklılıkla ilgili sistemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. 2010 yılında kuraklık test merkezi olarak ilan edilen enstitümüzde o günden bugüne yaptığımız çalışmalar ve değiştirdiğimiz stratejilerle iklim değişikliğine uyumlu, iklim değişikliğinin sonucu olan kuraklığa dayanıklılıkla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün sunacak olduğumuz özellikle kuraklığa dayanıklı sadece bununla kalmayan kuru alanda ekilen, Nisan, Mayıs’ta yağış olduğundaki gibi verimli olan buğdaylar geliştirdik. Bu yeterli değil. Burada un sanayimizden temsilcilerimiz de var. Onlar çok iyi biliyor ki kaliteli buğday ihtiyacımız var. Yani bizim bir taraftan kuraklığa dayanıklı hem yüksek verimli buğday bulmamız gerekiyor hem de kaliteli olması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Özdemir, sulu alanlarda ekilen Tuğra ve Yavuz isimli buğday çeşitleri ile kuraklığa dayanıklı Şehzade ve Taner isimli buğday çeşitleri hakkında bilgiler verdi.
Tarla Günü’ne, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, tarım paydaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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