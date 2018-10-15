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Konya'da tarlada 2 erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

Karapınar ilçesindeki bir tarlada, tabancayla öldürülmüş 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir tarlada, tabancayla öldürülmüş 2 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, polise ilçe yakınlarındaki Topak Mevkisi'ndeki boş tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı.

Kısa sürede ihbarda belirtilen adrese ulaşan ekipler, Necip Sayan'ı (46) tabancayla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Olay yeri ve çevresinde incelemeler sürdüğü sırada, Sayan'ın cesedinin bulunduğu yerin yaklaşık bir kilometre uzağında yine tabancayla öldürülmüş bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Sayan'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, öldürülen diğer kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ceset cinayet Karapınar Konya

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