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Konya'da tarlada 2 erkek cesedi bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Karapınar ilçesindeki tarlada 2 kişinin tabancayla vurulmuş cesedinin bulunmasına ilişkin, maktullerden birinin ağabeyi gözaltına alındı - Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden ağabeyin, olaydan sonra bir arkadaşıyla buluşup çay içtiğini söylediği belirtildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tarlada 2 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin, öldürülenlerden birinin ağabeyi gözaltına alındı.

Topak mevkisindeki boş tarlada 2 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlatan Karapınar Emniyet Müdürlüğü ve Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Necip S. (46) ile ağabeyi Ali S. (52) arasında, arazi ve alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğunu bilgisine ulaştı.

Gözaltına alınan ağabey Ali S, polisteki sorgusunda, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Şüpheli Ali S, polisteki sorgusunda, aralarında husumet bulunan kardeşiyle barışmak için olayın yaşandığı çiftliğe gittiğini anlattı.

Ağabeyinin kendisine küfürlü sözler kullandığını, bunun üzerine kavga ettiklerini savunan Ali S'nin, "Kardeşim kendisine çiftlikte yardımcılık yapan Afgan uyruklu Muhammed Nebi Nasır'a (18) 'Keleşi getir.' diye bağırdı. Ben de belimde bulunan tabancayla korkutmak için havaya ateş ettim. Daha sonra kardeşim bir anda yanıma gelince tabancayı ona çevirip ateş ettim. Yaralanan kardeşim tarlaya doğru kaçmaya başladı. Olayın şokunda olduğumdan bir el daha ateş ettim. Ardından Afgan uyruklu Nasır'ın kaldığı eve doğru gittim. Eve yakın bir yerde yakaladım. Ona 'Gel Necip'i hastaneye götürelim.' dedim. O da beni dinlemedi ve kaçmak istedi. Baş edemeyeceğimi anlayınca bir el ateş ettim, o da yere yığıldı. Ardından Karapınar merkeze giderek bir arkadaşımla kafede çay içtik. Sonra eve gittim." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Polis ekipleri, Ali S'nin ifadesi doğrultusunda, olayın yaşandığı tarlada dedektör yardımıyla yaptığı incelemede, toprağın altında mermi çekirdeği ve kovan buldu.

Hayatını kaybeden Necip S'nin evli ve 6 çocuk babası olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çelişkili ifadeler verdiği belirtilen zanlının, Afganistan uyruklu Nasır'ı, cinayete şahit olduğu için öldürdüğü değerlendiriliyor.

- Olay

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Topak mevkisindeki boş bir tarlada dün ceset bulunduğu ihbarını alan polis, Necip S'yi tabancayla öldürülmüş bulmuştu.

Olay mahali ve çevresinde incelemeler sürdüğü sırada, Necip S'nin cesedinin bulunduğu yerin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında tabancayla öldürülmüş bir kişinin daha cesedine ulaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Karapınar Konya tarla

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