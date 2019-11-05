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Konya'da, tarlada bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:29 | Son Güncelleme

KONYA'da, bir mısır tarlası içerisinde bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, bir mısır tarlası içerisinde bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Konya-Ereğli yolu üzerinde bulunan Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarla içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 16-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit etti. Ceset, olay yeri incelemenin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Afganistan uyruklu olduğu tahmin edilen kişinin kimlik tespit çalışmaların sürdüğü belirtildi. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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