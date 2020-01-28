Konya'da tartıştığı eşini keserle öldüren kadın hakim karşısına çıktı

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldüren tutuklu sanık Fadik Sağdıç'ın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Sağdıç ve avukatı ile sanığın çocukları ve yakınları katıldı.

Fadik Sağdıç savunmasında, evlendikleri günden bu yana mutlu olamadıklarını, eşinin sürekli aldatmakla suçlayıp kendisine şiddet uyguladığını belirterek, "Eşim 28 yıldır kıskançlık ve iftiralarıyla bana eziyet ediyordu." dedi.

Olay gününü anlatan Sağdıç, "Gündüz saatlerinde, oturduğumuz binaya yeni taşınan bir kadınla çok kısa süre camdan sohbet ettim. Dışarıda erkek sesleri duymuş, erkeklerle konuştuğumu düşünmüş. Yanıma gelip de kadınla konuştuğumu gördüğü halde tartışma çıkardı, bana inanmadı. Çocuklarımı ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. O kadar kıskançtı ki bu yaşıma kadar cep telefonu dahi kullanmadım." diye konuştu.

Sağdıç, aynı günün akşamında, eşinin kendisiyle zorla birlikte olmak istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma yaşandığını kaydetti.

Bir anlık sinirle, eşini korkutmak için keser alıp geldiğini belirten Sağdıç, "Amacım öldürmek değildi. Gözüm kararmış. Nasıl yaptım bilmiyorum. Keseri eşime vurmuşum. Kanlar gördüğümü hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim." ifadelerini kullandı.