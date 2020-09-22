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Konya’da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:40 | Son Güncelleme

Konya’da 40 ayrı olayda 41 müştekiye yönelik örgütlü tefecilik yaptıkları tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü tefecilik yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya’da 40 ayrı olayda 41 müştekiye yönelik örgütlü tefecilik yaptıkları tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü tefecilik yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından elde edilen veriler doğrultusunda eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, firari olan 1 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin 40 ayrı olayda 41 kişiyi tefecilik eylemi sonucu mağdur ettiği öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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