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Konya'da tek katlı evde yangın; karı koca ve kızları öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızı Fatma Asan (72) yaşamını yitirdi.
Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, tüm evi saran alevleri sabaha karşı güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışması başlatılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızı Fatma Asan'ın da diğer odada cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının sobadan, Asan ailesi fertleri uyurken, çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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