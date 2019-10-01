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Konya'da terör operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 14:23 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan DTK yapılanması içerisinde Mardin delegesi sıfatıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilen şüpheli ile sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı belirlenen kişi yakalandı

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan DTK yapılanması içerisinde Mardin delegesi sıfatıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilen şüpheli ile sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle Tarık Adil G. ile Seyfettin D'nin (40) yakalanması için operasyon düzenledi.

Polis, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi de gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Tarık Adil G'nin, PKK/KCK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan DTK yapılanması içerisinde Mardin delegesi sıfatıyla faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Diğer şüpheli Seyfettin D'nin ise sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi.

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DTK Konya operasyon PKK Terör örgütü

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