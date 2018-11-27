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Konya'da terör operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 8'i yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin yakalandıkları yerlerdeki aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Konya operasyon terör terör operasyonu

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