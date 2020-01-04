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  4. Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 yıl önce Suriye'den Seydişehir'e gelen Besil El S. (22) ülkesine dönerek, terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlere katıldı.

Zanlının tekrar Seydişehir'e döndüğünü tespit edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, operasyonla Besil El S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya'da DAEŞ operasyonu

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