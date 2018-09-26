Konya'da tır alt geçide düştü: 2 yaralı

Konya'da demir yüklü tırın alt geçide düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Bülent Sansar (41) idaresindeki 31 PAC 49 plakalı demir yüklü tır, merkez Karatay ilçesi Karapınar-Ereğli yolu köprülü kavşağına geldiğinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alt geçide düştü.
Dik bir şekilde alt geçitte duran tırın sürücü Sansar ile araçta bulunan Mahmut Bilgin (24) yaralandı.
Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Sansar ve Bilgin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle alt geçit bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Vinç yardımıyla tır kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
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