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Konya'da tır ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

Kazaya karışan motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi

Konya'da tır ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yusuf K. idaresindeki 33 DPM 57 plakalı tır, merkez Karatay ilçesi Sedirler Kavşağı'nda, Hasan A'nın (19) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Hasan A. ile motosikletteki Barış G. (20) ve İbrahim İ. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Hasan A. ve Barış G. yaşamını yitirdi.

Konya Numune Hastanesine kaldırılan İbrahim İ'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Polisin yaptığı incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Tır sürücüsü Yusuf K. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Motosiklet TIR trafik kazası

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