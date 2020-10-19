Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kozanlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nofel T. idaresindeki 42 ACA 25 plakalı tır, Hüdayer K. idaresindeki 42 GB 065 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole inen araçlardan tır devrilirken, kazada sürücüler yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırın kabininden çıkarılan sürücüler Nofel T. ile otomobil sürücüsü Hüdaven K. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

