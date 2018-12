Konya'da Toplu Açılış Töreni

Yıllarca Türkiye'yi Münbiç'te oyalayanların, Türkiye'ye Fırat'ın doğusuyla ilgili birtakım sözler verenlerin, bu sözlerini yerine getirmesini beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle Amerikan askerlerine zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz, hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Medyada görüyoruz. Terör örgütü mensupları güya bize karşı tedbir alıyorlarmış. Tüneller kazıyorlarmış, silah, mühimmat stokluyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok." ifadelerini kullandı.

- "Bu hainlerin tepelerine inmemiz an meselesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizim askerimiz ve kendi topraklarını savunan Özgür Suriye Ordusu'nun cengaverleri geldiğinde hepsi de o çukurlara gömülmekten kurtulamayacaklar. Türkiye'ye düşmanlık edip, hele hele silah doğrultup da iflah olan görülmemiştir. Bunların sonu da aynı olacak. Bu hainlerin tepelerine binmemiz an meselesidir." dedi.