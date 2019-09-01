Konya'da Toplu Açılış Töreni

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pancar alım fiyatını bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerini bildirdi. Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, Konya'da inşaatı devam eden ve seneye açılacak şehir hastanesinin bin 250 yatak kapasitesiyle ülkenin en büyük sağlık tesislerinden biri olacağını vurguladı. Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden bin 141 kilometreye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, hızlı tren hatlarıyla Konya'yı Ankara'ya, İstanbul'a, Eskişehir'e bağladıklarını belirtti. Karaman hızlı tren hattının bittiğini, sinyalizasyon çalışmaları tamamlanınca işletmeye açılacağını bildiren Erdoğan, bu hattın devamının Mersin'e, Adana'ya, Osmaniye'ye, Gaziantep'e kadar uzandığını söyledi. Erdoğan, bir başka hızlı tren projesinin ise bir taraftan Antalya'ya diğer taraftan Kayseri'ye kadar uzanacak olan ve Konya'nın merkezinde yer alacağı hat olduğunu, çalışmaları süren bu hattın inşasına da en kısa sürede başlayacakları bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski sanayiyi ve Karatay sanayisini yeni yerlerine taşıdıktan sonra mevcut yerlerinde büyük bir kentsel dönüşüm başlattıklarını dile getirdi. - "Mavi Tünel, şehrin geleceğini şekillendirecek" Konya Ovası'nın bereketini artıracak Mavi Tünel'in şehrin geleceğini şekillendirecek önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Erdoğan, "Tüneli ve barajlarının önemli bir kısmını tamamladık, sulama tesisleriyle ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Bu yatırımlarla yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, "Tarıma elverişsiz bir bölge olan Karapınar'da da enerji ihtisas endüstri bölgesi kuruyoruz." dedi. - "Metro hattı, Konya'nın geleceğine yapılan yatırım" Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eserlerin, yeni hizmetlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istediğini belirterek, "Hepinizin merakla beklediğini bildiğim ilk müjdemi veriyorum. Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı, Konya'nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır." diye konuştu.

- "Çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık" Çiftçilere de pancar kotalarına ilişkin müjde veren Erdoğan, şöyle konuştu: "Pancar üretimi, Konya'nın en önemli gelir kaynaklarından biridir. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5'e kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl, pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Hayırlı olsun. Allah bereketini versin." Konya'ya bir müjde daha veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu büyük organizasyonunun sonuncusu 2017'de Bakü'de yapılmıştı. Ülkemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, inşallah kasım ayında ev sahibi şehir sözleşmesini imzalayacaktır. Tüm bu müjdelerin Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Konya'nın da her alanda daha çok üreterek daha büyük başarılar ortaya koyarak bu yatırımların karşılığını vereceğine yürekten inanıyorum."