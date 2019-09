Konya'da toplu açılış töreni

"Eğer, siyaset yapacaksanız çıkacaksınız milletin huzuruna, bu ülkenin ve milletin geleceği için ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi, bunları nasıl yapacağınızı anlatacaksınız. Millete söyleyecek sözünüz yoksa, sadece kendi nefsiniz için konuşuyor, kendi nefsiniz için koşturuyorsunuz demektir. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar. Zira, Rabb'im gururla hareket edenlere en büyük tokadı her zaman atar. Bunu da görelim, bilelim. Şahsımızın da AK Parti'nin de kimi konularda eksiği, kusuru olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Kusursuzluk, inancımızda sadece alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur. Biz, hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan ve gerekiyorsa birtakım adımlar atmaktan çekinmedik."

"Hesaba çekilmeden, önce kendinizi hesaba çekiniz. Ferman bu." diyen Erdoğan, bugün de böyle bir ihtiyaç varsa gereken adımları atmayı zül değil millete karşı vazifenin gereği olarak addettiklerini ifade etti.

- "Cumhur İttifakı'ndaki kararlı adımlarımızı, bundan sonra da devam ettireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulamaları ışığında bakanlıklarla, kurumlarla iş ve işlemlere ilgili değerlendirmeler yaptıklarını ve raporlar hazırladıklarını belirtti.

Erdoğan, kısa bir süre içinde bir yıllık yeni yönetim sisteminde neler yapıldığını paylaşacaklarını anlatarak "Aynı şekilde partimizin olağan kongre takvimini 7 Ekim itibarıyla başlatarak orada da bir değişim sürecinin önünü açtık. AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah, önümüzdeki dönem her şeyin yerli yerine oturduğu, her işin tıkır tıkır yürüdüğü, hedeflerimize birer birer ulaştığımız bir dönem olacaktır. Bunun için sizlerin sadece desteğine değil aynı zamanda tespitlerine ve tekliflerine de ihtiyacımız var. Konya'nın her konuda olduğu gibi bu hususta da en önlerde yer alacağına inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte miras bırakacağız. Rabb'im, yar ve yardımcımız olsun. Cumhur İttifakı'nı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı'ndaki attığımız kararlı adımları, aynen bundan sonra da parlamento içi parlamento dışı devam ettireceğiz."