HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da trafik denetimleri

Konya’da trafik denetimleri

23.11.2020 16:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Konya’da trafik denetimleri

Konya’da trafik ekiplerinin denetimlerinde kural ihlali yapan bin 556 sürücüye adli ve idari işlemler uygulandı.Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Konya’da trafik ekiplerinin denetimlerinde kural ihlali yapan bin 556 sürücüye adli ve idari işlemler uygulandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor. Trafik ekiplerinin çalışmalarında 548 sürücüye hız sınırı ihlali, 567 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 417 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 10 sürücüye alkollü araç kullanmak, 14 sürücüye de fazla yolcu taşımaktan gerekli adli ve idari işlemler uygulandı. Denetimlerde 39 araç ise trafikten men edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Koronavirüse yakalanan sunucu: Yalvarırım evden çıkmayınKoronavirüse yakalanan sunucu: Yalvarırım evden çıkmayın
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Türk gemisine hukuk dışı arama!

Türk gemisine hukuk dışı arama!

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Milli Saraylar'dan 'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' haberiyle ilgili açıklama

Milli Saraylar'dan 'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' haberiyle ilgili açıklama

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Batman'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücünün burnu bile kanamadı

Batman'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücünün burnu bile kanamadı

Nesli tehlike altındaki caretta caretta başından zıpkınla vurulmuş halde bulundu

İnsanlık dışı görüntü! Bu halde bulundu

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Arınç’a tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Gaziantep'te 3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti

Korkunç olay! 3 çocuk annesi banyoda tavana asılı halde bulundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.