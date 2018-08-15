HABER

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu kişinin kullandığı 42 CZM 52 plakalı pikap, Seydişehir Seyyid Harun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde Ali Giray Buğdaycı yönetimindeki 42 ZG 459 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, Ali Giray Buğdaycı ve Fatma Buğdaycı ağır yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü Ali Giray Buğdaycı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suriye uyruklu pikap sürücüsü ise güvenlik güçlerince aranıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemize asimetrik bir saldırı var (2)TBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemize asimetrik bir saldırı var (2)
İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza ölü Seydişehir trafik

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

Kan donduran görüntü! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

Kan donduran görüntü! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.