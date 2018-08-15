Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu kişinin kullandığı 42 CZM 52 plakalı pikap, Seydişehir Seyyid Harun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde Ali Giray Buğdaycı yönetimindeki 42 ZG 459 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, Ali Giray Buğdaycı ve Fatma Buğdaycı ağır yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan sürücü Ali Giray Buğdaycı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Suriye uyruklu pikap sürücüsü ise güvenlik güçlerince aranıyor.
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