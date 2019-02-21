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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 01:18 | Son Güncelleme

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Emre Kode (22) yönetimindeki 42 CHZ 49 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişi hayvan pazarı kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İlyas Kaygısız (23) ve Metehan Küçük (22) yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan Metehan Küçük, yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise Konya'ya sevk edilecekleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genel Ilgın Kaza Konya

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