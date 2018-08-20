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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

Kazada otomobilin çarptığı çiçek satan kadın öldü, yanında bulunan oğlu ile araçtaki 2 kişi yaralandı

Konya'da refüjde çiçek satarken otomobilin çarptığı kadın öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali G. yönetimindeki HA 592 FL Avustralya plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki refüjde çiçek satan Sevgi Gökçe ile oğlu Samet Can Gökçe'ye çarptı.

Otomobil iki ağaca daha çarptıktan sonra devrildi.

Kazada Sevgi Gökçe olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Samet Can Gökçe ile otomobil sürücüsü Ali G. ve araçta bulunan Ayşe G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe G. ile Samet Can Gökçe'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Sevgi Gökçe'nin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Gökçe'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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