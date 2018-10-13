Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Polatlı'dan Yunak istikametine giden Fedai Kale yönetimindeki 42 Y 6649 plakalı kamyon, tali yoldan gelen Mustafa Vatansever idaresindeki 16 AZ 482 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonetteki Taner Kireşci (40) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Polatlı, Akşehir ve Konya’daki hastanelere kaldırıldı.
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